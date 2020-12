EVANGELIO DEL DÍA 💫🌷

3 de Diciembre

Mateo 7,21.24-27

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No todo el que me diga: ‘Señor, Señor’, entrará en el Reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina».

🎄🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Mt. 7, 21.24-27:

🎄🌷La base está.

1) La voluntad:

Estás llamado a hacer la voluntad de Dios y es Dios quien te va animando a vivir en Él a través de la paz interior. Dios no te va a abandonar nunca, pero cuán importante es que te preguntes si estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Plantéate si estás cumpliendo eso que Dios tiene preparado para vos y la clave es sentir esa paz interior.

2) Arena:

Cuando todas las decisiones de tu vida las pasas desde los sentimientos, sin ver la razón y la obra de Dios en vos, puede llevarte a una gran destrucción, porque los sentimientos no son estables. Nunca tomes decisiones solo desde los sentimientos.

3) Roca:

Es la clave, saber discernir el todo y fijarte dónde estás parado. Es un mirar el todo y comprender que las decisiones son con cabeza y corazón, sumado a tener los pies bien sobre el piso. Cuando están estas cosas, las decisiones son más estables y siguen hacia un fin. Hoy pedí a Dios luces y plantéate si las decisiones son tomadas desde roca o desde arena.