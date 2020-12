EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Mateo (9,27-31):

En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús, gritando:

«Ten compasión de nosotros, hijo de David».

Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo:

«¿Creéis que puedo hacerlo?».

Contestaron:

«Sí, Señor».

Entonces les tocó los ojos, diciendo:

«Que os suceda conforme a vuestra fe».

Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente:

«¡Cuidado con que lo sepa alguien!».

Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca.

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Mt. 9, 27-31:

🍃🌷Volver a ver.

1) Ciegos:

Cuán duro es que en la vida uno vaya ciego, porque no ves las cosas y necesitas de otros para ver. En este caso, dos ciegos. Cuando hay ciegos que buscan otros ciegos para que los ayuden, por supuesto no se puede y no termina bien. Me estoy refiriendo a la ceguera existencial, la ceguera espiritual, en donde uno no ve con claridad lo que tiene enfrente ni en dónde está parado. Hoy, ¿a quién recurrís ante tu ceguera? ¿Te están ayudando a ver?

2) La libertad:

El Señor te muestra siempre que respeta tu libertad. Es el mayor don. Nunca dejes que nadie te quite tu libertad y no tengas miedo de discernir y decidir desde la libertad. Pedí a Dios que te dé el don de discernir siempre con libertad para vivir en libertad. Por supuesto, una libertad responsable.

3) Prudencia:

Sé prudente en las cosas que contás y que decís, pero también cómo las decís y a quién las decís. Pedí a Dios que te ayude a encauzar tu vida desde la libertad pero también desde la prudencia. No es necesario que todos sepan todo de vos, más en estos tiempos en que nos gusta publicar todo de nuestra vida. Sé prudente y la prudencia te ayudará a ser libre.