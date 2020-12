EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Lucas (5,17-26):

Un día, estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones.

En esto, llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por donde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo:

«Hombre, tus pecados están perdonados».

Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos:

«¿Quién es éste que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?».

Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo:

«¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: “Tus pecados te son perdonados”, o decir: “Levántate y echa a andar”? Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados —dijo al paralítico—: “A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa”».

Y, al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios

El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y, llenos de temor, decían:

«Hoy hemos visto maravillas».

🍃🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Lucas 5, 17-26:

🌿🌷La fe cura.

1) El poder de curar:

Hoy lleva a Dios tus heridas y tus dolores. Aquellas cosas que sabes que ninguna medicina podrá sacarte del todo y ningún psiquiatra. Solo la fuerza de Dios.

2) Paralítico:

Es la figura que nada puede solo. Es aquel que tiene muy metido en sí la palabra «no puedo». Hoy hay muchos paralíticos en donde su vida está tomada por ser estáticos, no saben innovar, personas que no se animan a lo nuevo. Hoy no seas un paralítico sé un caminante de la vida.

3) Los que lo llevan:

Los cristianos somos aquellos que llevamos gente a Jesús. Llevamos personas que no saben cómo llegar porque en la vida se paralizaron. Los golpes de la vida les hicieron creer que no podían más. Hoy somos nosotros los que debemos llevar a otros como alguna vez alguien o algunos nos llevaron a Jesús. Hoy ¿vos llevas a alguien al encuentro de Jesús? ¿a quién?