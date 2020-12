EVANGELIO DEL DÍA🌷🍃

Mateo (11,28-30):

En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo:

«Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.

Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

Palabra del Señor

🌿🌷MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌷

Mt. 11, 28-30:

🌿🌷Manso y humilde de corazón.

1) Vengan:

Jesús siempre está abierto a recibirte, más allá del pecado y error que hayas cometido. DIOS ESTÁ SIEMPRE A TU LADO. Hace unos días una chica en confesión me manifestó un pecado groso y una debilidad que tiene y le pesa. Pero al final me dice «Padre, ¿pero Dios me amará siendo así?» Y le digo «¿tenés dudas?» Y me dijo: “la verdad que no”. Si te pones a pensar, la grandeza de Dios es más grande de lo que podés pensar y te busca en todo momento, como esos papás que no ven la hora de que ese hijo salga de terapia, o ese hijo que hace tiempo que no ven. Jesús tiene ansias de tenerte.

2) Afligidos y agobiados:

Seguramente que a esta mitad de año hay muchas cosas que te pesan y dan vuelta en tu corazón. No te desanimes, porque esas cosas traen amargura y tristeza. Trata de pensar y enumerar hoy los problemas que te agobian. Por lo menos cinco. El primero que pienses o escribas ese es el de mayor peso. Si podés, escribilo. Así se aclara tu mente y le presentas batalla a esos problemas. Pero, por sobre todo, para limitarlo porque los problemas estarán siempre, incluso después de tu muerte, pero no dejes que los problemas tomen tu vida.

3) Alivio:

La vida espiritual, el creer, es un alivio. Porque la vida se hace más llevadera cuando hay una mirada sobrenatural a las cosas. No dejes tu vida espiritual. Es bueno meter esa pica de Dios en las cosas que vas haciendo y viviendo. Cristo está con vos, que eso te alivie.