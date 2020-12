EVANGELIO DEL DÍA🌹🌿

Mateo (1,18-24):

La generación de Jesucristo fue de esta manera:

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.

José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:

«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados».

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por medio del profeta:

«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo

y le pondrán por nombre Emmanuel,

que significa “Dios-con-nosotros”».

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.

🌿🌹MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌹

Mt. 1, 18-24:

🌿🌹San José, ruega por nosotros.

1) José en sueños:

Vemos que el Ángel se le aparece en sueños, le habla y le plantea la situación. El miedo se apodera de san José, pero la confianza y la entrega logran vencer. ¡Vamos! no tengas miedo, vos podés confiar en Dios plenamente y Él no te soltará de su mano. Cuántas luchas debes tener, pero no dejes que el miedo se apodere de vos.

2) José en acción:

Va directo a obrar con aquello que Dios le encomienda. Es allí un ejemplo para vos y para mí, que somos vuelteros a las cosas que Dios nos pide. Hoy se nos recuerda que tenemos que ser más eficaces con nuestras vidas y no dar tantas vueltas para asumir las cosas que tenemos que asumir.

3) José en oración:

La clave es que José tiene el momento de hablar con Dios y orar. Vos date ese tiempo. Nunca tomes una decisión sin antes orarlo y pensarlo. Que este tiempo en que nos preparamos al nacimiento de Jesús, nos ayude a creer más fuertemente en la fuerza de oración. Qué mejor modelo que San José, más aún en este año dedicado a él.