EVANGELIO DEL DÍA*

*Marcos (9,14-29):*

En aquel tiempo, cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar adonde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor, y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió, y corrió a saludarlo.Él les preguntó: «¿De qué discutís?»Uno le contestó: «Maestro, te he traído a mi hijo; tiene un espíritu que no le deja hablar y, cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces.»Él les contestó: «¡Gente sin fe! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo.»Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño; cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos.Jesús preguntó al padre: «¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?»Contestó él: «Desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua, para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos.»Jesús replicó: «¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe.»Entonces el padre del muchacho gritó: «Tengo fe, pero dudo; ayúdame.»Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando: Vete y no vuelvas a entrar en él.»Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie.Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: «¿Por qué no pudimos echarlo nosotros?»Él les respondió: «Esta especie sólo puede salir con oración y ayuno.»

*Palabra del Señor *

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Mc. 9, 14-29: *

*

El Espíritu se saca con oración.*

*1) Un endemoniado: *

Es una persona que sufre, que se golpea, que no da más. Una situación que preocupa a la familia. Se hace rígido porque la vida lo golpea tanto que ya no quiere sufrir, se lastima a sí mismo y lastima a los que ama. Siente muchas voces en su interior que lo vuelven loco. Cuántas veces vos estas así, te querés tirar, te lastimas a vos, te echas abajo.

*2) Todo es posible Para quien cree… *

Qué hermosa frase para iniciar la semana. Cuántos ya nos sentimos golpeados por las cosas que van apareciendo, cuántos ya tienen el corazón por la mitad. Hoy Dios te pide que tengas fe, todo va a pasar. Ten fe que así salen los milagros.

*3) La oración: *

Para sanar a otros es necesario la oración, sin oración no se logra nada. Un apóstol que no reza es solo un conferencista. Dios te pone a que sanes y que prediques, para ambos es necesaria la oración.