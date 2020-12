EVANGELIO DEL DÍA🌹🌿

Lucas (1,5-25):

EN los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel.

Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada.

Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso; la muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso.

Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor.

Pero el ángel le dijo:

«No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado: tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor: no beberá vino ni licor; estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor, con el espíritu y poder de Elías, “para convertir los corazones de los padres hacía los hijos”, y a los desobedientes, a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto».

Zacarías replicó al ángel:

«¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada».

Respondiendo el ángel, le dijo:

«Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios; he sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno».

El pueblo, que estaba aguardando a Zacarías, se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo.

Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco meses, diciendo:

«Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mi para quitar mi oprobio ante la gente».

Palabra del Señor

🌿🌹MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌹

🌿🌹No temas.

1) Personas intachables:

Así eran Zacarías e Isabel. Algo que quizás vos lo seas y tengas una linda imagen ante los demás. Sos ante los demás esa persona luchadora, intachable, creyente… pero sentís que te falta algo, como que no estás completo en la vida, aunque hayas hecho muchas cosas buenas, pero estás y te sentís incompleto. Ambos tenían fe, pero estaban golpeados por la vida.

2) El mensaje:

El ángel les anuncia que serán padres a pesar de la vejez, mostrando que no hay nada imposible para Dios. Pero, sin embargo, les cuesta creer porque se meten en la lógica humana. A vos y a mí nos pasa igual, que todo lo quiero tener controlado con mi cabeza. Quiero que todo gire como lo pienso y, si no es como yo quiero, le pido a Dios para que todo se acomode a mí, pero Dios siempre te muestra que es Él quien hace todo y no vos con tu cabecita loca.

3) El miedo:

Zacarías tiene miedo y responde desde el miedo, porque se cierra al mensaje que recibió. Es por eso que queda mudo, por su tozudez. Aprende a hacer las cosas aun con miedo. Como de alguien que leí en un mensaje de Instagram que ponía: «Mi hijo estaba subido a lo alto del tobogán, y me dijo: “tengo miedo mamá”. Le respondí: “tírate igual”. El muchacho se largó. Se bajó y me miró feliz, y dijo: “ya no tengo miedo mamá». Hoy vos capaz que tenés miedo y me decís “no lo hago porque tengo miedo”. Pero te decimos, a diferencia de este niño, «lárgate aun con miedo, hay un Dios que te espera».