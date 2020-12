🌹EVANGELIO DEL DÍA🌹🌿

Lucas (1,26-38):

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.

El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»

María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»

Y la dejó el ángel.

🌿🌹MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌹

Lc. 1, 26-38:

🌿🌹María servidora

1) Una mujer comprometida:

María ya tenía todo marcado y, de un día para el otro, se le cambió todo, todo. Algo como lo que te pasa a vos y a mí hoy. Nos damos cuenta que no somos dueños de nada, que con un abrir y cerrar de ojos todo lo planificado se nos puede caer. Teníamos agenda llena y organizada en nuestra vida y el Sr. Coronavirus nos descompaginó todo de una sola vez. Pero, de todo esto, debemos sacar un aprendizaje. Nosotros no somos dueños del tiempo y, ni siquiera, de nuestras vida.

2) Alégrate:

Hoy se te invita a vivir la alegría que es el optimismo. Ese ponerle actitud al vivir. Ser persona con entusiasmo para vivir. No dejes que esos mensajes de Whatsapp saturen la memoria de tu teléfono y la de tu cabeza. ¡Basta de escuchaaaaar! Basta de tanta información. Hoy volvé a la alegría y a la confianza. Pero no la confianza en los chinos o norteamericanos, la confianza en vos. Es desde esa confianza en vos donde sale la verdadera alegria.

3) Se cumpla:

María sabe poner su esperanza en Dios. No entiende, pero confía y se abandona a las manos de Dios. No sabemos cómo se armó todo esto, pero sí sabemos que Dios sigue obrando en todo esto y que algo distinto aparecerá después, luego de esta situación. Hay un antes y un después, algo bueno está por venir.