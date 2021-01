EVANGELIO DEL DÍA🌹🌿

Lucas (2,16-21):

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño.

Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.

Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

🌿🌹MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌹

Lc. 2, 16-21:

🌿🌹María, Madre de Dios.

1) El Señor te bendiga y te proteja:

Así inicia la bendición antigua que leemos en la primera lectura de hoy. Es el deseo que tenemos en este 2021. Bendecir es desear o pedir el bien. Que en este año te vaya bien y Dios te proteja de todo mal.

2) Haga brillar su rostro sobre ti:

Es vivir en la presencia de Dios y saber que si vos tenés a Dios, vos también brillas con Él, porque en este 2021 tenés que brillar con la fuerza de Dios que habita en tu corazón. ¡Vamos!, este año tenés que brillar y ser luz para muchos, incluso para mí.

3) Te conceda la paz:

Así termina la bendición. Porque hoy queremos que vos tengas un año de paz y que en tu corazón tengas paz. Si hay paz en tu corazón podrás enfrentar cualquier paz. Quien tiene la conciencia tranquila puede dormir y vivir en paz. Que este año que iniciamos estés lleno de Paz.

Otro año que iniciamos juntos. No sé qué es lo que nos espera, pero lo que sí sé es que estaremos juntos ante toda espera. ¡Vamos compañera y compañero de camino!, que seguimos para adelante. Y a no decaer, que en esta estamos en la misma barca. Fuerza y a seguir. Un abrazo a la familia de Misioneros Digitales.

Hoy cumplimos 4 años de fundación y vamos por más y por vos.

Dios te cuide eternamente y nos vemos en cada Ave María. Porque en este 2021, ¡hasta el Cielo no paramos!