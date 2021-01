EVANGELIO DEL DÍA 🌹🌿

Juan (1,19-28):

Éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?»

Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.»

Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»

Él dijo: «No lo soy.»

«¿Eres tú el Profeta?»

Respondió: «No.»

Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»

Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: «Allanad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías.»

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»

Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de voso…

🌿🌹MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌹

Jn 1, 19-28:

🌿🌹La humildad.

1) Quién es quién:

Juan tiene en claro que Él no es el Mesías. Hoy creo que vos también tenés que saber ubicarte en tu vida y en la de otros, y asumir que no podés resolverle el problema a todo el mundo. Podés ayudar, pero no resolver… Somos de tender a ser mesías de otros, pero hay veces que la mochila se nos pone pesada y hasta nos hacemos más problemas por los problemas del otro que el mismo dueño del problema. Es necesario saber ubicarse y marcar hasta dónde se puede y hasta dónde no.

2) Allanar:

Somos cristianos que estamos llamados a ayudar la vida de otros, acompañar y ayudar a hacer la vida más fácil, pero desde Cristo, con nuestra oración y testimonio cristianos. Vos y yo sí podemos hacer de la vida de los demás una vida agradable pero desde esa fuerza que nos da Cristo en la oración, en los sacramentos y en la ayuda a los demás.

3) No conocen:

En este 2021 proponete a conocer más de Jesús. Pero no agarrando libros, sino acercándote al sagrario, búscalo y encontrate con Él. Incluso a vos, que estás metido en las cosas de la Iglesia, volvé a esa esencia que es dialogar con Jesús, es de allí donde surge todo. Fuerza, en esta estamos juntos, porque hasta el cielo no paramos.