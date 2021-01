EVANGELIO DEL DÍA💙🌿

Marcos (6,45-52):

Después que se saciaron los cinco mil hombres, Jesús en seguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago, y Jesús, solo, en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado.

Pero él les dirige en seguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo.»

Entró en la barca con ellos, y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender.



🌿💙MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💙

Mc. 6, 45-52:

🌿💙Seguir remando.

1) Cruzar:

Jesús no se queda con los aplausos y los flashes de haber saciado a tanta gente. Hace cruzar a la orilla a los apóstoles, marcando que nuestra vida de cristianos no pasa por el glamour sino por el servicio. Tu vida es un servicio y no busques los aplausos, más bien busca a quien está necesitado. Cruzar la otra orilla es salir de tu zona de confort, es dejar de lado las comodidades y animarse a lo nuevo, a lo que es un desafío. Porque el día a día es un desafío y tu misma vida es un desafío para vos mismo.

2) Orar:

Jesús muestra de dónde saca esta fuerza. La fuerza de su vida está basada en la oración. Tu oración es la fuerza para tu propia vida, es la fuerza ante el miedo, es la fuerza ante el desafío, es la fuerza ante lo nuevo, es la fuerza para vencerte a vos mismo. La oración es fuerza que te da vida para que lleves una vida con fuerza.

3) Los miedos:

Los apóstoles tienen miedo, sienten que se hunden. Pero Jesús vuelve a mostrar que cuando Él está todo cambia. Estamos en un 2021 que sentimos que nos hundimos, que tenemos miedo porque el virus no pasa. Pero confiemos, Él está.