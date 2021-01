[ EVANGELIO DEL DÍA💙🌿

Marcos 1,7-11

4 de Enero

Juan predicaba, diciendo: “Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma; y una voz desde el cielo dijo: “Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección.”



Palabra de Dios

🌿💙MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💙

Mc. 1, 7-11:

🌿💙Elementos del Bautismo.

1) Los óleos:

Cuando te Bautizan te ponen Santos Aceites bendecidos por el Obispo. Por un lado, el Óleo Santo que marca en tu pecho, donde te hace exorcismo y tu alma es propiedad de Dios. También el Santo Crisma recordando que eres sacerdote, profeta y rey. Esto marca que sos muy importante y vales muchísimo porque sos hijo de Dios. Por eso cuida tu dignidad y quien te quiera te respetará como sos. Ayer una persona de la parroquia me decía: «Bueno, pero en el fondo usted es vicario parroquial». Le dije: Sí, pero sobre todo soy hijo de Dios. Eso es un cargo; en cambio, esto es mi esencia, soy hijo de Dios. Los cargos pasan, la esencia queda.

2) El agua:

Es lo que simboliza en sí este sacramento. Te recuerda y me recuerda que nos bañamos en Cristo y nos hacemos vida en Cristo. Vos estás purificado por Dios. Más allá de todo error que cometas, Dios no deja de proponerte que estés limpio, porque con Él tenés una vida digna y limpia. Vos tenés que ser una persona limpia de corazón, no dejes que los sarros de la vida se peguen en tu corazón.

3) Vestidura blanca:

Es un signo muy importante que nos marca la pureza y saber que siempre debemos estar preparados cuando venga Cristo. Nadie tiene la vida comprada ni sabe hasta cuándo ha de vivir, pero que quien te vea en la vida sepa describir cómo vivís, en esa transparencia de Dios.