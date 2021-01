EVANGELIO DEL DÍA💙🌿

Marcos (1,21-28):

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar:

«¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios».

Jesús lo increpó:

«¡Cállate y sal de él!».

El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos:

«¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen».

Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

Palabra de Dios

🌿💙MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💙

Mc. 1, 21-28:

🌿💙Enseñar con autoridad.

1💙) Sos profeta:

Se remarca mucho en la primera lectura de hoy y al inicio del evangelio la actitud profética. Vos como bautizado estás llamado a ser profeta, anunciar y denunciar. El anuncio va acompañado de la denuncia y la denuncia del anuncio. Porque muchos se dedican a denunciar más que a anunciar y se convierten así en pesimistas andantes; como también hay anunciadores que no denuncian por temor a quedar mal. Vos estás llamado a anunciar y vivir en la verdad.

2💙) Espíritu impuro:

Hoy posiblemente muchas personas estén atormentadas: te presento algunos tormentos:

a) El tormento económico:

En donde los nervios te tienen mal porque no llegas a fin de mes. Porque dudas si sacas o no un préstamo, porque la tarjeta de crédito ya no da. Porque dependen personas de vos y les tenés que pagar.

b) Tormento físico:

Cuando hay una enfermedad que te marca los límites. Ese tormento de querer hacer cosas y no poder. El tormento de depender de otro.

c) Tormento psicológico:

Es el tormento de la imaginación, cuando tu cabeza no te deja en paz y constantemente está pensando en el futuro o viviendo del pasado.

d) Tormento espiritual:

En donde no te encontrás con Dios, hasta incluso es como que sentís que Dios no está.

3💙) Autoridad:

La autoridad de Jesús está unido a que sana y da ejemplo. Él se compromete con el otro y hace del otro una persona con su dignidad. Quien respeta es respetado y el respeto es clave para alguien que desee tener autoridad.

Hoy como cristiano trabajemos el respeto hacia el otro y no te dejes llevar por los tormentos. Dios libera.