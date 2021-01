EVANGELIO DEL DÍA💫🍃

Lectura del santo evangelio según san Marcos (3,13-19):

EN aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él.

E instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios:

Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó.

Palabra del Señor

Mc. 3, 13-19: ¡Te llamó!

1) Subió a la montaña: marca esta actitud de la importancia de la oración. Antes de tomar una decisión importante para su vida, Jesús la plantea y presenta a su Padre Dios en la oración. Esto te debe recordar que siempre que hayas de tomar decisiones importantes en tu vida las debes rezar y pensar, tomarte tu tiempo, porque estás eligiendo para toda tu vida.

2) Fueron hacia Él: el proceso de ser apóstoles de Cristo es «estar con Él». Jesús como formador o maestro no exige un curriculum ni te pide pagar matrícula. El ser su apóstol implica estar con Él. Ese «estar» lleva a un relacionarte con Jesús y un vivir en Jesús. Hablá y compartí con Él, busca ese momento con el Señor y el mismo Señor llenará cada momento de tu vida.

3) Por sus nombres: para Jesús cada uno es único. No sos una masa, no sos una institución para Jesús, para Él sos único e irrepetible, sos importante y, sobre todo, valioso. No tengas miedo de luchar y seguir adelante, ten fe y recuerda que Dios tiene una propuesta para tu vida, la cual solo vos podés cumplir. Averígualo.