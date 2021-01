💫 EVANGELIO DEL DÍA💫🍃

💫

le hará justicia el Dios de salvación.

Éste es el grupo que busca al Señor,

que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R/.

Evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,21-25):

En aquel tiempo, dijo Jesús a la muchedumbre: «¿Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra; si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga.»

Les dijo también: «Atención a lo que estáis oyendo: la medida que uséis la usarán con vosotros, y con creces. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.»

Palabra del Señor

Mc 4, 21-25: Los excesos quitan luz.

1) La depresión: es el exceso de mirar al pasado. Donde constantemente estás mirando, ya sea los errores que cometiste, unidos a la culpa, o esos lindos momentos que te gustaría tener, y hoy los lloras porque no los tenés. Esto te lleva a opacarte y perder la capacidad de brillar ante los demás. El caer en este exceso de mirada te lleva a perder todo lo que podés lograr hoy en tu vida y la obra que Dios tiene preparada para vos. No dejes de alimentar tu vida con el presente y ese objetivo a futuro. Pero aprende que el pasado es pasado y alimenta la experiencia de tu vida, pero no hagas que solo allí gire tu vida, en echarte culpa o en caer en la melancolía eterna.

2) Estrés: es ese excesivo mirar al presente. Cuando estás constantemente mirando lo que tenés que hacer, en cómo meter en 24 horas las ciento cincuenta mil cosas que tenés para hacer. Es cuando se desproporciona tu tiempo para ser, en un constante hacer; mal interpretando incluso el vivir para los demás con un excesivo dar y dar sin parar que te lleva a quemarte. Caes en ese acelere en donde ya no caminas en el día, sino que andas a las corridas todo el día, manijeando tu cabeza en cosas y cosas, problemas y problemas. Esto destruye tu luz porque te quita la paz, y la paz es como ese aceite que permite que tu luz brille con más fuerza.

3) Ansiedad: esto también quita tu luz, porque es el exceso hacia el futuro. Ya tu mirada está constante en el qué sucederá. Te toma el miedo porque no sabes si sale o no sale como lo planeaste. Te empezás a fantasear en la cabeza y tu misma cabeza se llena de fantasmas que lo único que logran es que vivas en una irrealidad, y hasta en sufrir por cosas que aún no son. Eso te hace olvidar de tu gente y de disfrutar de la vida.

No dejes que estos tres excesos tomen tu vida. Hacé como decía Madre Teresa “viviré mi vida como si fuera mi primer día, mi último día y mi único día”. Hoy vos podés dar mucha luz, te lo aseguro.