*EVANGELIO DEL DÍA*

*Mateo (4,1-11):*

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre.El tentador se le acercó y le dijo:«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes».Pero él le contestó:«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”».Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo:«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”».Jesús le dijo:«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró losreinos del mundo y su gloria, y le dijo:«Todo esto te daré, si te postras y me adoras».Entonces le dijo Jesús:«*Vete, Satanás, * porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”».Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.

*Palabra del Señor*

EDITACION DEL EVANGELIO *

*Mt. 4, 1-11: *

*

Recordar quién eres te liberará de las tentaciones.*

*1) Las tentaciones: *

En la vida vos y yo siempre tenemos que decidir. Lo que decides es aquello que te hace pleno y feliz. Según ello decidís bien o decidís mal. Pero aparece también la tentación, cuando optas por algo que no viene de Dios y en el cual, el diablo, te hace creer que es algo bueno. San Ignacio nos enseña que el diablo se disfraza en «ángel de luz». Quiere decirte que el diablo puede tentar con cosas que parecen buenas, pero que al fin son algo malo. Por ejemplo, es bueno ayudar a la parroquia, pero si todo el día estás en la Iglesia y no le dedicas un tiempo a tu familia y a tus hijos, entonces es algo malo. Por ello fijate en qué termina cada propuesta que viene a tu cabeza. Si tiene un inicio bueno y un fin fructífero para vos y los demás, es buena. Pero si inicia y termina en un fin egocéntrico y lastimando a alguien, entonces no es tan bueno.

*2) La identidad: *

Jesús tenía en claro quién era y sabía cuánto lo amaba su Padre Dios, y cuánto lo conocía. Es por ello que, cuando no sepas para dónde ir y cuando te sientas muy tentado ante algo nuevo, volvé a mirarte. Toma tu tiempo y tu momento para ver el recorrido de tu historia y por dónde viene pasando tu vida. No seas cabeza dura y quieras pegar un girón de golpe e ir por donde no es. Hoy volvé a tu identidad, a lo que sos y no a lo que otros quieren que vos seas. Jesús tenía en claro quién era él y enfrentaba a las tentaciones recordando de dónde venia y cuánto lo amaba su Padre Dios.

*3) El Consuelo: *

Jesús, luego de la tentación, recibe consuelo. Vos también cuando tomas la decisión correcta, por más amarga que sea, recibís ese consuelo. Esa paz interior que sólo él puede dar. Cuando tu corazón está lleno de paz te sentís invencible y logras transmitir paz a los que te rodean. Te dejo algunas preguntas:A) hoy ¿tengo que tomar una decisión de mi vida? ¿Cual?B) lo que estoy haciendo o por donde voy encaminando mi vida ¿tiende a tener un buen fin para mí y para los que me rodean?C) ¿me da paz o genera conflicto en mi interior?