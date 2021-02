EVANGELIO DEL DÍA💫🍃

en la ciudad de nuestro Dios:

que Dios la ha fundado para siempre. R/.

Oh Dios, meditamos tu misericordia

en medio de tu templo:

como tu renombre, oh Dios, tu alabanza

llega al confín de la tierra;

tu diestra está llena de justicia. R/.

Evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Marcos (6,7-13):

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.

Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.»

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.

Mc. 6, 7-13: Los verbos de evangelizar.

1) Llamó: en el camino a la vocación, sea cual fuere, es Dios quien te llama. Incluso a la vida cristiana, es una propuesta que viene de Dios y sos libre de aceptarla o no. Te convoca primeramente para estar cerca de Él, porque la misión surge después de un encuentro. La misión o esa acción concreta que Dios te propone en esta vida surge desde esa intimidad con Él. Es por eso que en toda vocación hay un tiempo de conocimiento para discernir el camino de misión a seguir. En el sacerdocio está ese «fogoneo» como es el Seminario; en el matrimonio el adentramiento en el noviazgo; y en la vida consagrada en ese tiempo de noviciado. Es por ello que el llamado de Dios tiene un tiempo y un momento en tu vida que no podés dejar de lado; al contrario, debes adentrarlo y vivirlo, profundizarlo y reflexionarlo. ¿Cuándo sentí que Dios me llamó a formar parte de su equipo?

2) Envió: es el segundo verbo que encontramos en este evangelio. Sos enviado a algo concreto y es allí donde debes santificarte y sacarle todo el jugo en tu vida. Una de las tentaciones es andar deambulando de aquí para allá, o picoteando de todos lados. ¡No! Dios te envía a dar la buena noticia y llenar de esperanzas a cosas concretas: a esta comunidad o a esta familia o esta labor. Si queremos hacer sonar bien el Evangelio, no podemos andar tocando la guitarra y la batería y la flauta, ¡no! Porque terminarás exhausto, desilusionado y produciendo ruido más que sonido. Aprende a concentrarte en lo que debes cumplir y no seas un pulpo andante.

3) Da poder: el tercer verbo es «dar», pues el poder viene después de haber profundizado en Jesús y después de ser enviado. Pues si el poder llega antes complica y rompe hasta la misión; porque el poder por poder, sin visión sobrenatural, puede llevarte a ser un ambicioso que te hace más vivir de los demás, que vivir para los demás. El poder que Dios da es para servir y aliviar, es para que esa persona tenga paz en su vida y logre un camino de felicidad. No podemos enriquecernos materialmente a costa del dolor y sufrimiento de otros. Hoy vos salí a misionar, pero desde un encuentro con Cristo. Sin tener una interioridad con Él antes, no hay misión, sino desviación.