EVANGELIO DEL DÍA💙🌿

Marcos (7,1-13):

En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén; y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas).

Y los fariseo y los escribas le preguntaron:

«Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras?».

Él les contestó:

«Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito:

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💙

🌿💙Honrar de corazón.

1) Fariseos:

Hay veces que nos quejamos de muchas religiones fundamentalistas. Pero debemos ser sinceros y humildes, dentro de nuestra religión también tenemos personas fundamentalistas que presentan a Jesús y la buena noticia de una manera compleja y distinta, que hace que muchos se alejen, se enojen y hasta teman de nuestra religión. Hoy somos muchos los que integramos el fariseísmo, yo me incluyo, en donde muchas veces ponemos palos en la rueda para que otros se acerquen a Cristo de una manera tierna y simple. Cuánto tenemos que aprender de Jesús y recordar que nuestro encuentro con el otro no implica caer en proselitismo, sino que debo abrir mis oídos para conocer lo que el otro tiene para decirme y juntos crecer, desde el encuentro y el diálogo, en un encuentro vivo con Cristo.

2) Purificar:

Cuántas veces nos mostramos muy observantes y pulcros con las cosas de Dios pero no con los hermanos humanos. Como doña Juana, de mi barrio. Era de la capilla, pero imposible que se le escapase alguna pelota de fútbol. A todas las pinchaba y nos trataba mal. Es importante ser claros y comprender que no somos cristianos de pantalla, en donde solo actuamos donde nos miren. Somos cristianos las 24hs del día y ser buenas personas implica tener asumido el Evangelio, porque es cumplir la regla de oro: «No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti».

3) El corazón:

Es actuar desde el corazón siempre y saber que cuando uno está lleno de Dios busca el bien suyo y el de los demás. Escuchemos más, aprendamos que el otro también puede aportar a mi vida y no usemos la religión como pantalla. Somos cristianos porque tenemos a Cristo en el corazón y no porque pertenezcamos a tal o cual institución.