EVANGELIO DEL DÍA 💙🌿

Marcos (7,24-30):

En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro.

Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse.

Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies.

La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija.

Él le dijo:

«Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos».

Pero ella replicó:

«Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños».

Él le contestó:

«Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija».

Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama; el demonio se había marchado.

Palabra del Señor

🌿💙MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💙

Mc. 7, 24-30:

Una madre que hace todo por su hija.

1) No pudo permanecer oculto:

Ante la necesidad la gente busca. Pero qué lindo ver también esta parte humana de Jesús, quería estar solo. Cuántas veces nos pasa esto a vos y a mí, el querer estar solo, el calmarse… Pero entra también lo divino, porque ante la necesidad responde con generosidad, da ese tiempo que era de Él para sanar y aliviar. Hay veces que vos también debes dar de tu tiempo para sanar y aliviar. Esta es nuestra vida cristiana, estamos llamados a sanar y aliviar, incluso dando nuestro descanso. Da de eso «divino» que vos tenés, da tu mirada, tu abrazo, tu ternura, tus palabras, tus oídos. Da eso que solo vos podés dar, eso que es tan simple pero que puede llegar a sanar en el otro lo más complejo que tiene.

2) Postrarse a sus pies:

Esta mamá es capaz de postrarse por amor a su hija. Cuántas mamás y papás son capaces de postrarse, y de hasta humillarse, por ver bien a sus hijos. Sí, tu vieja o tu viejo, que son capaces de ir a buscar dos laburos para que vos estudies y estés bien. Recuerdo una vez, cuando era tan caprichoso, que quería una revista de «mortal combat» (década del 90). Quería sí o sí mi revista… lloraba y lloraba. Pero el detalle es que llovía tan fuerte, pero insistí tanto a mi mamá, que con tanta lluvia salió a comprármela. Luego lloré de tanta vergüenza que me dio y enojo conmigo mismo al ver a mi mamá empapada trayéndome la revista. Hasta ahora que te lo cuento me pone mal el contártelo, no pude ser tan caprichoso… Pero entendí que por ver el alivio de un hijo, el padre o la madre es capaz de hacer lo que sea. ¡Cuánto más esos papás que viven casi en un hospital con sus hijos!

3) La fe:

Quien tiene fe lo puede logar todo. Es saber que Dios puede llegar a donde uno no puede llegar. Es la fe y la lucha de uno que puede llegar a ver que lo que está muerto puede volver a tener vida. Es saber confiar en que Dios hace nuevas todas las cosas. ¡Ten fe y confía!