EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,36-38):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros».

Palabra del Señor

Lc. 6, 36-38: Sé misericordioso.

1) Como el Padre: Jesús nos invita y nos pide misericordiar, porque nuestra mirada es el cielo y apuntamos a ello. La misericordia es algo que se nos propone a vivir o impulsar desde este tiempo de Cuaresma. Un tiempo en donde tenés que mirarte y ver que tenés cosas que son lamentables de vos y que nadie las sabe, solo vos. Sin embargo, Dios te sigue mostrando su amor y cercanía. Dios no se cansa de darte oportunidades y busca llenarte de su amor. Hoy vos estás llamado a hacer lo mismo, sabiendo las miserias del otro: darle la oportunidad de cambio.

2) El juzgar: es un tema que siempre ronda en nuestra cabeza. Estaría bueno hacer el juego de «cuántas veces juzgué en el día», capaz que te sorprendes. Buscamos que todos sean perfectitos o como nosotros queremos y quien no está inserto en nuestra estructura lo liquidamos con la crítica o actuar. Qué feo es juzgar desde el sospechar y no desde lo que verdaderamente es. La cabeza y la imaginación pueden convertirse en una gran miniserie, como en un banquillo de acusado.

3) La medida: la medida de las cosas también marca cómo medís. Hay veces que sos muy duro con los que te rodean, pero vos te das vía libre. Mírate y sincérate, sé fiel y coherente con lo que pensás y crees pero tampoco es ser duro con vos y con los demás. La medida de la virtud es el punto medio, no los extremos.

Vamos que podés, hay que ir con todo, porque esta Cuaresma vos la haces diferente.