EVANGELIO DEL DÍA

Juan (2,13-25):

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.»

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.»

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?»

Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.»

Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?»

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Jn 2, 13-25:

🌾El celo por tu casa.

1) Las cosas Sagradas:

Siempre tratamos de insistir en cuidar las cosas sagradas, el cómo ir al templo y ser respetuoso con las cosas. En estos tiempos hemos perdido la delicadeza a las cosas sagradas y a los lugares sagrados, y lo sagrado significa «apartado o distinto». Por eso te invito a que hoy pienses qué actitudes o gestos tendrás con las cosas sagradas. Por ejemplo, ir mejor vestido al templo o apagar el celular cuando entres, o colaborar con su limpieza. En fin, hacer parte de tu vida a lo sagrado.

2) Los vendedores:

Hay veces que somos como los vendedores. Nos cerramos a que las cosas de Dios las manejemos a nuestra manera y a nuestro gusto, casi como usando a Dios a nuestra medida, sin darnos cuenta de que somos nosotros los que tenemos que servir a Dios.

3) El Templo es un lugar Sagrado y te invitamos a que cuides las cosas sagradas:

Respétalas y hacelas respetar, es parte de nosotros los cristianos cuidar lo que corresponde a nuestro culto. ¿Cuál será tu aporte en este tiempo de Cuaresma para con las cosas del templo?.