EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan (5,17-30):

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos:

«Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo».

Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo: porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios.

Jesús tomó la palabra y les dijo:

«En verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace este, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro.

Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere.

Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió.

En verdad, en verdad os digo: quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida.

En verdad, en verdad os digo: llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán.

Porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre.

No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz: los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida; los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio.

Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió».

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Jn. 5, 17-30:

🌾Trabajar siempre.

1) El trabajo:

Es lo que nos da dignidad, lo que nos orienta y fortalece en la vida. Es lo que nos enriquece el tiempo. El trabajo es para fortalecer la vida del hombre. En esto cuidado con los extremos: el extremo de constantemente laburar descuidando la vida familiar y personal; el otro extremo es malgastar el tiempo no trabajando, o haciéndolo así nomás. «Dime como trabajas y te diré quién eres».

2) Queden maravillados:

Jesús te recuerda que nunca debes perder la capacidad de asombro. Esa actitud de vida en donde podés ver la vida y asombrarte cada día de algo, por ejemplo, de ver lo maravilloso que es ver las estrellas y sentirte que sos vos una cosa pequeñita en este universo…

3) Tener vida:

No te mueras antes de tiempo y no seas un jubilado de la vida que ve pasar la vida y no hace nada. Vos tenés que recordar que tenés vida y vida en abundancia. Tu corazón bombea sangre y lucha constantemente por llevar sangre, llevar oxígeno por tus venas, para darte lo mejor y que puedas «hacer» en esta vida. Así como tu corazón lucha, vos lucha para bombear a esta sociedad, bombea para que los católicos nos oxigenemos, bombea para que recordemos que tenemos que amar la vida y no andar como muertos por esta vida. ¡¡Bombea!!.