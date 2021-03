🌾EVANGELIO DEL DIA🌾

Juan 8, 21-30

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir”. Dijeron entonces los judíos: “¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: ‘A donde yo voy, ustedes no pueden venir’?” Pero Jesús añadió: “Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba; ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados, porque si no creen que Yo Soy, morirán en sus pecados”.

Los judíos le preguntaron: “Entonces ¿quién eres tú?” Jesús les respondió: “Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo”. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre.

Jesús prosiguió: “Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, entonces conocerán que Yo Soy y que no hago nada por mi cuenta; lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada”. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él.

MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn 8, 21-30:

🌾Yo soy.

1) El rechazo:

A Jesús lo rechazan por su actuar y pensar. ¿Hoy vos actúas según la voluntad de Dios o te disfrazas para caer bien a todo el mundo a cuesta de perder tu vocación, tu autenticidad y hasta incluso lo que más amas?. Hoy tenés que mirar a aquellos que caminan con vos en esta vida y recordá que tenés mucho en esta vida por hacer y depende de vos luchar por lo que amas y por lo que Dios te da de misión en este mundo.

2) Visión trascendental:

Es la mirada a lo alto. Hoy no dejes que esta peste te lleve a mirar solo la tierra. Mira la mano de Dios porque algo bueno va a venir. De todo esto tenemos que sacar una enseñanza. Aquí estamos luchando codo a codo para salir adelante juntos.

3)¿Quién eres?:

Esa es la pregunta que te hago hoy a vos. ¿Quién sos? Porque cambiaste tanto desde que eras tan chiquito. Y sí … el hombre es un ser dinámico, pero estoy seguro de que hay algo hermoso en vos y que eso es para aportarlo aquí, en este mundo.