EVANGELIO DEL DIA 🌾

Lucas 1,26-38

Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y, entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel, dejándola, se fue.

Palabra del Señor.

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lc 1, 26-38:

🌾El nombre de la doncella es María.

1) El Señor está contigo:

Ante esta situación particular que pasamos y con las situaciones que nos encontramos debemos recordar, y vos particularmente, que el Señor está a tu lado. Esto es tu potencial y tu fuerza, que a pesar de todo Dios está con vos y no te abandona. No dejes de recordarlo y de admitirlo, porque es un largo caminar la vida, unido a que sentimos muchas veces que estamos solos. Pero no lo estás, porque «Dios está contigo».

2) No temas:

No tengas miedo a lo que te toque enfrentar, porque si viene de Dios, Él te da la fuerza para seguir. La clave es proponerte seguir y luchar. No temas a lo que te pone la vida sino asumila como desafío.

3) Nada imposible para Dios:

Para Dios si vos depositas tu confianza en Él no hay nada imposible, por eso lo que hoy te aturde y golpea ponelo en sus manos, para seguir caminando con Dios. Y no tengas miedo a lo que te has de encontrar.

Hoy es una fiesta importante para la Iglesia, es una fiesta importante para vos. Porque Dios viene al hombre como hombre, para que el hombre llegue a Dios y sepa que tiene un cachito de Dios en su corazón.