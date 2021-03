🌾 EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo (26,14-25):

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?»

Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.

El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?»

Él contestó: «ld a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: «El Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.»»

Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce.

Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.»

Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo acaso, Señor?»

Él respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido.»

Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?»

Él respondió: «Tú lo has dicho.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 26, 14-25:

🌾Judas lo entregó.

1) Por atrás:

Quien tiene actitudes de oscuridad no va de frente sino por atrás. Judas tiene una cara con Jesús, pero organiza otra cosa por otro lado. Es una de las actitudes en las que vos y yo podemos caer, esa actitud de organizar por la espalda del otro, liquidándolo; destruye y negocia para quedar él bien parado a costa de la vida de una persona. Hoy pensá si destruiste la vida de alguien, pensá vos si organizaste algo por detrás llevando a que el otro caiga.

2) 30 monedas:

La segunda actitud es lo económico. Cuando empieza a interesarte más lo económico que la persona, te puede llevar a un colapso en tu vida. No dejes que el dinero te enceguezca y te convierta en un traidor de tu familia o de tu propia vida.

3) Situación favorable:

Es la tercera actitud del traidor. Actúa cuando conviene y fuerza a que otros hagan el trabajo, pero esa persona no lo hace.

Estas son las tres actitudes de un traidor. Pero, sin embargo, Jesús, hasta el último instante, busca salvarlo. Hoy que tu oración sea por salvar un alma.