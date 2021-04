EVANGELIO DEL DIA 🌾

Juan (3,1-8):

Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo:

«Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro; porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él».

Jesús le contestó:

«En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios».

Nicodemo le pregunta:

«¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer?».

Jesús le contestó:

«En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: “Tenéis que nacer de nuevo”; el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni adónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu».

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Jn. 3, 1-8:

🌾Re-nacer.

1) Ser:

Es lo primero que uno debe trabajar para renacer. Ver tu personalidad, esa parte que te hace distinto y único. Tu personalidad es única. Aquí hay tres partes que deberás recordar:

a) Hay una parte que todos conocemos y vemos de vos, como también vos la ves de vos.

b) Hay otra parte que nosotros no vemos de vos, pero que vos sí la conoces y la ocultas.

c) Hay otra parte que nosotros vemos de vos, pero que vos no la querés aceptar de vos.

Antes de renacer, fíjate primero dónde estás parado.

2) Lo alto:

Mira lo sobrenatural y recuerda que tu vida no es solo lo material. Hay cosas que implican espiritualidad. Hoy vos debes buscar esa espiritualidad y crecer en estos tiempos más en eso.

3) Renovar:

El nacer a lo alto es tener “espiritualidad”. Esto es lo que hacemos en cuarentena con misas, oración, formación, retiros, etc., más “actitud”. Por ejemplo, un elemento de la lógica: ¿«me enamoro cuando consigo a la mujer más hermosa? ¡No! Amas cuando consigues ver a la que está contigo como la mujer más hermosa. Entonces, no es que tenés que cambiar de vida, tenés que encontrar una nueva mirada a tu vida. Eso te ayuda a renacer.