EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Mateo 7:15-20

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con los profetas falsos; se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos; los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis».

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mt. 7, 15-20:

🌾Sé profeta, no seas falso.

1) Piel de oveja:

Es una de las tentaciones grandes que vos y yo podemos tener; la de hacernos los buenitos pero ser destructores del hermano, buscando a ese hermano para que me consienta y se confíe de mí, pero cuando hay una situación u oportunidad lo destruyo y me lo como para que desaparezca. Cuando nos convertimos en lobos, el lobo tiene colmillos: el de la derecha se llama «envidia» y el de la izquierda se llama «celos». Cuando ambos clavan en su presa la dejan sin vida o le dejan una herida letal.

2) Los frutos:

En los frutos de la persona reconocemos quién es y para que se vean los frutos se necesita tiempo. Es por ello que para conocer a una persona se necesita tiempo. Aprende a observar a las personas y conocerlas. Cautela, no seas tan «confianzudo» con todo el mundo, aprende a ser prudente y observa.

3) Se corta:

Aprende a cortar aquello que no deja aporte en tu vida. No es fácil, lo sé, pero tenés que recordar que en la vida hay cosas que quedan y cosas que salen. Personas que quedan y personas que se van de tu vida. Es por ello que debes recordar que la clave de todo árbol para crecer es que sea podado.

Hoy, si vos querés crecer, corta con aquellas cosas que no te ayudan.