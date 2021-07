🌾 EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo (9,18-26):

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, ponle la mano en la cabeza, y vivirá.»

Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría.

Jesús se volvió y, al verla, le dijo: «¡Animo, hija! Tu fe te ha curado.»

Y en aquel momento quedó curada la mujer.

Jesús llegó a casa del personaje y, al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: «¡Fuera! La niña no está muerta, está dormida.»

Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano, y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mt. 9, 18-26:

🌾Jesús va a curar.

1) Sigue a un hombre:

Jesús acompaña a un hombre lleno de fe, va a curar a la hija de este funcionario. Hoy vos también, con tu intercesión, podés ayudar a que Jesús llegue a aquellas personas que se están muriendo en esta vida, personas que ya están postradas y no quieren o no pueden caminar en esta vida. Hoy preséntate a Jesús y llévalo al encuentro de esas personas que necesitan de Él.

2) La hemorroísa:

Es una mujer que viene sufriendo hace mucho tiempo en su vida. Sufre el dolor externo de ser juzgada y ninguneada por la sociedad, pero también tiene ese dolor interno que la debilita y desespera. Ella solo quiere tocar a Jesús y tiene fe en ello. ¡Vamos! No me decaigas, seguí buscando llegar a Jesús para tocarlo. Busca esa manera en que tu fe no decaiga y sigas luchando para acercarte al Señor. Él te va a sanar y aliviar. No sigas mirando a aquellos que te ningunean, incluso esos que están «cerca de Jesús». No bajes los brazos. Es esa fe que tenés la que te ayudará a tocarlo y curarte de esos dolores internos que te hacen sentir caído y débil. ¡Hoy tocas a Jesús!

3) Se reían de Él:

Sí, se burlan aquellos que ni creen porque no ven los milagros. Pero vos no te burles de Dios. Confía y ten fe, porque el tiempo es el que te lleva a la verdad.

Aunque todo el mundo se ría de vos y de tu fe no te bajonees, porque para el que cree «todo tiene solución».