EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,25-27):

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.»

Palabra del Señor

Mt. 11, 25-27: Alaba a Dios.

1. Dar gracias: es un buen día para pensar por qué tienes que agradecer a Dios. Es importante que mires a tu alrededor y veas todo aquello en lo que has sido bendecido.

Sabemos que somos muy pedigüeños, pero hoy toma este día para reflexionar acerca de esto. Mejor aún, agarra un papel y lápiz (o tu celular) y haz una lista de aquellas cosas por las cuales tienes que agradecer a Dios. ¿Te parece?