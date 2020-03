EVANGELIO DEL DÍA*

*Lucas (15,1-3.11-32):*

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:«Ese acoge a los pecadores y come con ellos».Jesús les dijo esta parábola:«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre:“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”.El padre les repartió los bienes.No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad.Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían ¡os cerdos, pero nadie le daba nada.Recapacitando entonces, se dijo:“Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”.Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos.Su hijo le dijo:“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”.Pero el padre dijo a sus criados:“Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”.Y empezaron a celebrar el banquete.Su hijo mayor estaba en el campo.Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.Este le contestó:“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado e! ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”.Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo.Entonces él respondió a su padre:“Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”.El padre le dijo:“Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”».

*Palabra del Señor*[

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Lc. 15, 1-3;11-32: *

*

Dios recibe a pecadores.*

*1) El Padre: *

Es la figura de quien espera con paciencia que esa persona que ama y le genera un daño, cambie tarde o temprano. Ese Padre que tiene el dolor de ser rechazado por quien ama y por quien es capaz de dar la vida. Pero es la persona que no tiene rencor, que no busca la venganza y el dañar. Tiene la visión a lo sobrenatural y sabe esperar; todos tenemos algo de ese Padre, saber depositar su confianza y no dudar que todo cambiará… su mirada está en la espera y en que las cosas cambien. El Padre devuelve dignidad, vos y yo tenemos que ser un poco de ese Padre.

*2) El hijo menor: *

La figura de la rebeldía, es quien actúa por las pasiones y no por la razón. Lo mundano y lo pasajero le llama la atención , pero vive en lo superficial. Es inmaduro. Vos y yo tenemos también algo de este joven… cierra sus oidos y sus ojos porque el dinero le llena y le da seguridad, se deja llevar por la masa y le interesa su imagen. La verdad que me veo en muchas cosas de este muchacho. Tiene el golpe del fracaso. El orgullo al principio le puede, y es por ello que, siendo tan cabeza dura, lo lleva a lo más bajo. ¡Cuántas veces caiste en lo más bajo por tan cabeza dura! Hoy tenés la posibilidad de pedir perdón y volver, siempre se puede volver a comenzar. Siempre hay oportunidad de cambiar, pero tenés que reconocer que estás caído primero. Si primero no reconoces que la cosa así no va, entonces no se puede nada…

*3) El hijo mayor: *

Aquí está la figura de quien no comprende lo que es el amor y que uno puede cambiar. Es la imagen de esa persona fria y calculadora, que todo lo pasa en la vida por premio y castigo. Es la vision de quien no le importa si el otro sufre. Yo me encargo y veo por lo mío . Vos y yo tambien podemos tener un poco de ello. Cuán cerrado está este hermano que no ve la muerte de su hermano, solo ve que perdió su oportunidad, porque vos también podés caer en esa actitud tan narcisista en donde todo lo centrás en vos. Hoy te invito a que te mires en las figuras que te acabo de presentar porque Dios puede darte algo nuevo que cambie a tu corazon. ¡Vamos! Que hasta el cielo no paramos…‼