EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lectura del santo evangelio según san Mateo (12,1-8):

Un sábado de aquéllos, Jesús atravesaba un sembrado; los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas.

Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado.»

Les replicó: «¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la Ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenaríais a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del hombre es señor del sábado.»

Mt. 12, 1-8: Lo que se permite y lo que me permito.

1. El legalismo: es la actitud que muchas veces usamos los que estamos metidos en las cosas de la Iglesia. Más nos basamos en el código que en el evangelio, nos convertimos en policías de la Iglesia más que en testigos de Cristo en la Iglesia. Mira a tu hermano con la mirada de Jesús y no con la del indicio.

2. Servir a Dios: es con tu servicio de corazón donde crece tu fe y tu fe crece en ese servicio de corazón, en donde tu accionar es producto de ese enamoramiento y encuentro con Jesús. No tengas miedo de servir con amor, aunque otros te cuestionen y te pongan palos.

3. Servirse de Dios: en esto no caigas. El diablo es astuto y toma esa tentación sutil de meter a Dios en lugares y cosas donde no está y en donde creemos que estamos metiendo a Dios, pe