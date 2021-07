🌾 EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,1-8):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mi no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.»

Mt. 13,18-23: La siembra.

1) Escuchen: la vida implica un elemento fundamental «escuchar». Hay veces que te cerrás a vos mismo y haces que tu mundo gire a tu alrededor y sos vos quien pone las reglas. Pero eso termina asfixiándote en vos mismo. Es de sabios aprender a escuchar y es de prudentes rodearse de personas que te hagan crecer como tal. ¿Hoy vos sabes escuchar? ¿De quién te rodeas para recibir consejos?

2) Los distintos tipos de campos: todos somos distintos y cada uno recibe la palabra de Dios de una manera distinta. Te entiendo que, por tu ansiedad o por tu amor a Dios, te encantaría que en todos entre la Palabra, pero no. Hay procesos, hay tiempos y también hay tipos de tierra que están marcadas por la vida de cada uno. No podés andar exigiendo a los demás que reciban la Palabra de Dios como vos querés, pues no todos somos iguales y no todos tenemos esa apertura a Dios. Debemos respetar a cada tierra y debemos ayudar a que las tierras se hagan fértiles. Hay muchos corazones duros.

3) Abundancia: quien tiene en su corazón a Dios tiene la abundancia de la vida. Vive junto a los demás y sabe convivir. El cristiano que tiene la semilla de Cristo lo lleva a Cristo en su mirada y en su abrazo, porque no anda condenando ni siendo una topadora que da vuelta a todos los que se encuentran a su alrededor. Estamos llamados a tocar corazones y no a manosearlos y mucho menos a apretarlos. Tenemos a Cristo y llevamos esa paz de Cristo.

Apóstoles de Su Amor