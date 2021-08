EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo (14,13-21):

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos.

Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer.»

Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer.»

Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces.»

Les dijo: «Traédmelos.»

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mt. 14,13-21:

🌾Vos tenés que dar.

1) Tranquilo y apartado:

Jesús busca su momento y su espacio. Vos y yo también debemos buscar nuestro momento y espacio de apartarnos del trajín y acelere cotidiano, no podemos andar a mil siempre. Busca un momento del día para tener tu encuentro con Dios, pero también de reencontrarte vos. Tenés que ser capaz de apartarte de todo lo que está a tu alrededor. Eso exige un sacrificio, aunque sea de levantarte unos minutos antes y tomar tu momento de sentarte solo o sola y tomar un café o unos mates y hablar con Dios o escuchar la meditación y hablar con Él. Busca separarte de todo para encontrarte con Dios y con vos y no que todo te separe de Dios y de vos.

2) Despide:

Es la sugerencia que le dan los apóstoles. Hay veces que buscamos lo más cómodo y lo más fácil. Como que caemos en la comodidad, que el otro haga… Esto te lleva a olvidarte que el cristiano está llamado a dar lo mejor de sí y si podés ayudar, ¡ayuda! Es bueno dar una mano y un servicio desinteresado. Hoy, que iniciamos la semana, está bueno dar una ayudita al otro, aunque sea dar una barrida al piso sin que tu mamá o alguien te lo pida.

3) Sobraron:

Cuando Dios obra junto con nosotros puede tocar muchos corazones. No tengas miedo a los desafíos, dar de comer a tanta gente era un desafío. Aprende a confiar en Dios y en vos, no te detengas en la vida porque es como el paracaidista: no es que no tenga miedo de tirarse, sino que toma valor para asumir el desafío y se tira confiando en Dios, en sí y en el paracaídas. Vos confía en Dios, en vos y en tu paracaídas. Ese paracaídas puede ser tu mujer, tu esposo, tus hijos, en fin… Pensá hoy quién es tu paracaídas, el que te ayuda a caer bien ante los desafíos de la vida.