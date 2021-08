EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Mateo 22,34-40

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba:

-Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?

El le dijo:

-«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser».

Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él:

-«Amarás a tu prójimo como a ti mismo».

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mt. 22, 34-40:

🌾Amar es lo central.

1) Fariseo:

Ellos toman la actitud de buscar a Jesús ya que dejó callado a los saduceos, lo buscan para afiliarlo a su partido, marcar el bando de Jesús. Nosotros no podemos obrar así, aquí no hay bandos y no podemos decir que Jesús está en un bando o en el otro. No lo busques ahora a Jesús para llevarlo a un bando. Jesús no es conservador ni progresista. Jesús es Dios y nos ama a todos. Si lo buscas a Jesús que sea para producir unidad, para que logres crecer en el amor de uno con los otros.

2) Ponerlo a prueba:

Cuántas veces lo ponemos a prueba a Dios, y más que nada es buscarle para que nos cumpla ese capricho que tenemos. Cuando Dios te contesta te contesta de un solo saque. Reencontrate con Dios y no busques ponerlo a prueba a Dios. Él te conoce y vos lo conoces. No le pidas lo que vos querés ver, sino pedile que te ayude a ver y entender.

3) Amar:

Es tan crucial Dios que cuando lo crucifican, hay un palo transversal y horizontal, para recordarnos que prima nuestro amor a Dios para lograr amar al prójimo. Si tu cabeza y tus pies están en las cosas de Dios, seguro que tus manos estarán clavadas en las de tus hermanos.

Busca amar a Dios para desde allí amar a tus hermanos.