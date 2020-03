EVANGELIO DEL DÍA*

*Lucas (4,24-30):*



Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga:«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naámán, el sirio».Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo.Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

Palabra del Señor

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Lc. 4, 24-30: *

*

Ser profetas.*

*1) La multitud: *



Hoy estamos sufriendo como sociedad, la psicosis nos atormenta. Tanta información nos satura y golpea; está la pandemia bacterial y la pandemia humana. La bacterial la tenemos presente y nos atormenta, porque no hay cura y cada día se nos informa más de China , Estados Unidos, etc. Pero nos asusta y llama la atención. Pero está aún esa pandemia humana que sigue estando hace tiempo y aún no le encontramos cura: «La pandemia de la viveza criolla», esa pandemia que tiene los siguientes síntomas: Cobrar el triple un barbijo, vender el gel mucho más caro, hacer negocios por atrás, ya que la gente está con su cabeza en otra cosa, aprovechar estos días para tener buena excusa y tomarme unas vacaciones, en fin… esto sí que es complejo porque también daña y lastima.



*2) Ser profeta: *



Hoy debemos seguir llevando a Jesús ante estos momentos duros y de incertidumbre, rezar y pedir a Dios que nos dé paz y armonía. Cuán importante es unirnos como sociedad para rogar por toda vida humana, porque toda vida vale. De esto también sacaremos algo bueno, de toda esta situación lograremos superar y crecer. Vos y yo somos profetas de esperanza y de vida. Estamos aquí para recordar que Jesús es el Señor y lo único que logra el hombre al querer ser poderoso es peste y destrucción. Hoy salgamos con actitud esperanzadora y llevemos calma.



*3) No le hicieron nada: *



Tu grandeza se llama fe. Ánimo y no pierdas la fe ante todas las controversias, tienes mucho para dar y cuando te cuidas en la oración y humildad, ninguna persona podrá detenerte. No tengas miedo que Dios te acompaña.