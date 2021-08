EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Juan (6,60-69):

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?»

Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen.»

Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede.» Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él.

Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?»

Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios.»

Palabra del Señor

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

🌾El Espíritu te lleva a Dios, déjate guiar.

1) El Espíritu:

Es lo que hoy vos y yo tenemos que trabajar. La presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Déjate tocar por el Espíritu y deja que tu alma se meta en el Espíritu. Esto no es solo para los carismáticos o para la novena de Pentecostés. Empieza a relacionarte con el Espíritu Santo y movete en Él.

2) Cree:

Este es tu proceso, no dejes de creer. Cree en algo, pero cree. Nosotros los católicos creemos en Alguien. Cree, porque quien cree a la misma vida la ve distinta.

3) Solo a Dios:

Que tu vida vaya a Dios por el hecho de que es la única opción para verdaderamente vivir. No dejes de ir a Dios, es el único que no te fallará.