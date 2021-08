EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Mateo (23,13-22):

En aquel tiempo, habló Jesús diciendo: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito y, cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: «Jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga!» ¡Necios y ciegos! ¿Qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también: «Jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga.» ¡Ciegos! ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él; quien jura por el templo jura también por el que habita en él; y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él.»

Palabra del Señor

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mt 23,13-22:

🌾Dejemos entrar.

1) Cierran :

Si hay algo que ha funcionado como aduana en la Iglesia y en la sociedad es la burocracia. Es como que nos hemos robotizado y hasta hemos mostrado un grado de insensibilidad ante aquella persona que buscaba una ayuda divina, pero solo hemos mostrado franjas terrenas. Esto también nos pasa en la familia y entre amigos, cuando caemos en un estructuralismo que asfixia. En esto fíjate si vos también caíste en una actitud egoísta o distante, exigente, tan exigente que más o menos hay que ser un monje cartujo para ingresar… En esto yo también hago un mea culpa, porque muchas veces yo también puse palos en la rueda a aquellos que solo buscaban una luz o un alivio en sus vidas, o simplemente una respuesta.

2) Jurar :

En esta relación que Jesús nos pone, se refiere a que uno busca acentuar su vida en cosas materiales más allá de lo sagrado. Mira: Dios nunca te va a dejar, pero lo material hoy está y mañana no. Entiendo tus preocupaciones materiales porque a mí también me pasa y yo también pienso en que tengo que pagar las cuotas, la construcción, cómo hago con el gasoil para que me alcance, pagar a empleados, etc. Te entiendo, pero que eso no te lleve a olvidarte de ese diálogo cotidiano con tu Dios. Ese tiempo es solo tuyo con Él, preocúpate por tener ese tiempo.

3) El trono de Dios :

No dejes de caminar en tu vida por el lugar que te lleva a ese encuentro íntimo con Dios. Busca tu felicidad y nadie tiene derecho a robártela. Soltá aquello que te intoxica y te hace mal. Entiendo que no es fácil, pero despacito lo irás logrando. Lucha por ser feliz: día nuevo, lucha nueva.