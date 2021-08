EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Juan (1,45-51):

En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron Moisés en la Ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret.»

Natanael le replicó: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?»

Felipe le contestó: «Ven y verás.»

Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.»

Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?»

Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.»

Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.»

Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has ver cosas mayores.» Y le añadió: «Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Jn 1, 45-51:

🌾Dios puede encontrarte en cualquier lugar.

1) Felipe:

Es la figura del misionero, hasta me animo a hablarte del misionero digital. Porque sale a anunciar a Jesús a sus cercanos. Le anuncia a su amigo lo que tanto se nos insiste: llevar a Jesús desde la confidencia, desde la amistad, desde la cercanía y desde la sencillez. Es ser Felipe cuando le mandas el audio del evangelio a ese amigo que capaz que no la está pasando bien y lo alivias con este detalle. Sos Felipe cuando lo invitas a comer un asadito a tu amigo para agasajarlo y le preparas algo rico, en donde en medio de la comida sale el tema de la vida y cómo vivirla. Es ser Felipe al salir a tomar un café y entre charla y charla, salen temas que capaz que ni se imagina uno y en donde se hablan de las luchas de uno y del otro. En fin, ser misionero es a través de la confidencia, de la cercanía, de la sencillez y desde la cotidianeidad, dejando de lado la burocracia, el fanatismo y el estructuralismo. Mostrá a Jesús desde la amistad y desde la confidencia.

2) ¿Puede salir algo bueno?:

A Dios lo podés encontrar en cualquier lugar. No dejes que el prejuicio te tome. Hay veces que el prejuicio no nos deja encontrar con Jesús. Pero en el lugar que menos pensés y de la persona que menos te imagines, te podés sorprender, porque Dios sorprende en donde y con quien menos te imaginas. Hoy rompé tu prejuicio y déjate encontrar con Dios.

3) Verás:

Te aseguro que al que vive en Cristo, le cambia la visión de la vida y llega a ver cosas en la vida que antes no veía. Vos tenés una manera de ver la vida desde un lugar distinto, vos sos cristiano ¡ánimo! Porque vos y yo tenemos que degustarla a la vida como al buen vino. La disfrutemos, la gocemos