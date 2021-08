EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Marcos (7,1-8.14-15.21-23):_

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. (Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas.)

Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?»

Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos.» Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres.»

Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mc. 7, 1-8.14-15.21-23:

🌾No dejes que tu corazón se contamine.

1) Los preceptos humanos:

Cuán duro es Jesús, pero es una realidad. Nos atosigamos con cosas externas: que la mano junta, que esto así, que esto asá y nos olvidamos de otras cosas importantes. Vos y yo sabemos que, como cristianos, hemos llegado a cansar a otros por el tema de ser medio policías y reducir la fe cristiana a solo ritos, normas y posiciones. Hemos perdido la frescura de la fe e incluso lo lindo que es ir al encuentro de Cristo, llegando a que algunos sientan como peso ir a la parroquia o a la comunidad. Hoy Jesús nos vuelve a recordar que muchos hombres sumaron preceptos y normas a lo que era dado desde la divinidad. No te olvides que las normas son medios para… y no un fin en sí.

2) Aferrados:

Hoy quiero preguntarte cómo es tu relación con Dios y en qué se determina. Pues, ¿a qué te aferras hoy? ¿A meros cumplimientos o a la esencia de tu fe que es Cristo? La clave aquí es el diálogo personal con Él, lo que te motiva y mueve hacia la eternidad. Pero no dejes que cuestiones humanas e institucionales sean un palo en la rueda en tu labor o función.

3) Tu interior:

Jesús te recuerda que la clave a trabajar en la vida cristiana es tu interior. Tu caminar hacia la verdad, tu relación personal con Dios. Tu encuentro con Él que lo transforma todo y lo mueve todo. Es recordar que en esa relación y diálogo íntimo con Dios es donde descubrís ese potencial para vivir con Cristo y enamorarte más de Cristo. ¡Vamos!, llénate en tu interior de Cristo para saciar a este mundo de Cristo. No dejes que el institucionalismo (mirar a la institución como un absoluto) te lleve a asfixiar tu encuentro con Cristo vivo.