EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Mateo (13,44-46)

Jesús dijo a la multitud:

«El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo.

El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mt. 13, 44-46:

🌾Darlo todo por el Todo.

1) Tesoro escondido:

Es comprender que la felicidad es una búsqueda, un trabajo, un cambiar. El ser feliz no es de un día para otro, no es algo material, es una actitud hacia la vida y ante la vida. Es por ello que esta búsqueda la debes iniciar siempre en tu vida y desde tu vida. No pasa porque alquien te lo pida, pasa por vos. Pero, eso sí, está… pero está escondido. Es descubrirlo en lo cotidiano de tu vida y aquello que te hace feliz no lo tenés que soltar nunca, porque es tu esencia, lo que te mueve, lo que te da vida.

2) Lleno de alegría:

La felicidad es una actitud pero también algo que te anima, te cambia la visión de las cosas. Te hace optimista y te lleva a generar vida en los que te rodean. Cuando vos le encontrás el sentido a tu vida y lo que le da el sentido a tu vida, podés tener una mirada diferente a las cosas y a la misma vida, sabiendo que todos los días hay una oportunidad y te das cuenta que la vida se pasa rápido y hay que vivirla con actitud y optimismo.

3) Todo y la compra:

Hay renuncia también. En este caminar hacia la felicidad hay renuncias. No podés tenerlo todo en la vida, hay que ver qué es lo que verdaderamente te genera, te motiva y te mueve. Es comprender que en algún momento tenés que jugártela por aquello que verdaderamente te hace feliz, implica soltar cosas. Entra lo que llamamos opción de vida, qué optas y por qué lo optas. Elegí lo que te haga feliz y aprende a soltar lo que no te deja serlo.