EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Lucas (4,31-37):

En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad.

Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.»

Jesús le intimó: «¡Cierra la boca y sal!»

El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño.

Todos comentaban estupefactos: «¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen.» Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

🌾 La autoridad es desde la interioridad.

1) Autoridad:

La autoridad de Jesús no pasa por imponer desde el miedo o desde el grito, es desde el testimonio y de la interioridad. Hoy vos también trabaja tu interior y fíjate si tu autoridad se ha marcado por el imponer o el gritar, que eso no lleva a nada. Mírate vos y asumí tu rol y tu posición.

2) Endemoniado:

Es cuando uno está dividido en su interior, cuando no tiene paz y solo grita porque no es capaz de diálogo. Cuántas veces tenemos estas características, llevándonos a encerrarnos en nosotros mismos y no logrando crecer en la alegría o en la felicidad que Dios nos da. Hoy date la oportunidad de calmarte y buscar la riqueza de la paz interior. Solo ello te llevará a caminar en la vida, más que los gritos.

3) El temor:

Es el respeto a las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son sagradas y no cotidianas. Es necesario recordarte que debemos cultivar el respeto a las cosas de Dios, respetar el templo y hasta las cosas sagradas como la biblia que tenés en tu casa.

Hoy Dios quiere limpiarte y librarte de todo aquello que te divide y te quita la paz. Ánimo y hasta el cielo, con san Ramón Nonato, no paramos.