🌾EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Juan (19,25-27):

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena.

Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.»

Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.»

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.

Palabra del Señor

Jn. 19, 25-27:

🌾Los dolores.

1) Junto a la cruz:

Todos, vos y yo, tenemos cruces. Aquellas cruces que nos golpean y duelen, que nos afectan y nos movilizan por dentro. María las tuvo y le dolió ver a su Hijo allí, pero no se apartó, no rechazó la cruz. Lo asumió y abrazó, lo lloró, la misma esperanza la tuvo en pie. Hoy también te invito a que la esperanza te mantenga en pie. Pero no bajes los brazos, acepta la cruz, asumila, mírala y llévala. Si no aceptas lo que pasa y traspasa tu vida, entonces no podrás resucitar.

2) Cerca el discípulo:

Saber que como Iglesia nunca estamos solos. Esto nos lleva a ver que, en los momentos duros, estamos juntos, debemos estar juntos. La Iglesia hoy debe trabajar estar juntos cercanamente hacia aquellos que más sufren y llevan la cruz. Esta tarea es tuya y mía. No bajemos los brazos y ayuda al otro que necesita ser sostenido. Cuando hablo de Iglesia no hablo de instituciones sino de vos y de mí porque somos Iglesia.

3) La tomó en su casa:

Es saber que mi vida también implica asumir al otro, no considerarlo un ajeno o extraño. Quien está sufriendo y necesita de mí debe saber que yo lo acompaño o la acompaño. Es saber que estoy y asumo en su totalidad a quien sufre. Mi vida es parte de la vida del otro y juntos construimos de la Iglesia un hogar.

Hoy pensá si en tu vida asumiste la vida de quien está a la par tuya, de quien Dios te encomendó. Hacete cargo de aquellos de quien Dios te pone a la par y camina junto a la cruz del otro con la esperanza que habita en vos.