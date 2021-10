EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos (10,2-16):

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?»

Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?»

Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio.»

Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios «los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.» De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.»

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.»

Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él.»

Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Marcos 10, 2-16:

🌾La clave es amar.

1) Dureza de corazón:

No hay nada más hermoso que amar. Esto lleva a que un hombre o una mujer abra su vida ante aquella persona que ama. Cuando se ama es algo que mueve lo más íntimo de uno. Incluso lo lleva a meterse en cuestiones ilógicas, pues el que ama es capaz de hacer locuras por amor. Pero, sin embargo, cuando el egoísmo infecta el amor puede ser terrible, pues la obsesión y el punto de querer tenerlo todo puede llevar a sofocar más que liberar. Quien verdaderamente ama permite que su amado se plenifique y crezca. No asfixia a quien ama, es su bastón en la vida y no el policía que lo controla o la controla en la vida. Cuando el corazón está tomado por el egoísmo y la soberbia uno puede dejar de lado lo más hermoso, que es amar.

2) Dejará:

Quien ama experimenta la renuncia. Sí, cuando amas a alguien buscas darlo todo, y esto implica un precio, el precio de renuncias personales. Renunciar a tus mañas, renunciar a tus tiempos, renunciar a tus gustitos. Pero no es una renuncia con peso, es una renuncia con alegría porque lo haces para un beneficio mayor, el construir la vida con alguien. Por eso si vos estás enamorado de alguien estoy seguro que te la estás jugando. Una pregunta que te dejo hoy es ¿a qué renuncio por esta persona a la que amo? ¿a qué renuncié por ella o por él?

3) Los abrazó:

Cómo suena en mi cabeza y corazón el escrito del Papa cuando nos habla en Amoris Laetitia en su capítulo ocho sobre lo que se conoce como «cuestiones irregulares», referido a divorciados en nueva unión. Este camino que se nos propone de abrazar a cada persona y acompañar ese proceso que viven, llevarlos al encuentro del Señor y poder hacer un camino de discernimiento. El caminar a la par y mostrar esa cercanía, ese abrazo de nuestro Dios. Todos nosotros, cada uno con sus luchas, sus errores, sus dolores y sus fracasos, debemos ir al encuentro del Señor para seguir construyendo. Hoy vos podés ser ese abrazo de Dios. Usa tu brazo para abrazar y no tu dedo para condenar. Vos sos un discípulo-misionero de Jesús, salgamos a anunciar que hasta el cielo no paramos.