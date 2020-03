EVANGELIO DEL DÍA*

Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,28b-34):



EN aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:«¿Qué mandamiento es el primero de todos?».Respondió Jesús:«El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay mandamiento mayor que estos».El escriba replicó:«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios».Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo:«No estás lejos del reino de Dios».Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Mc.12, 28b-34: Amar es la clave.



1) Se acercó: Hoy se da vuelta la tortilla, estábamos llenos de todos y aislados de nosotros. Hoy estamos aislados de todos y una oportunidad de encontrarnos nosotros, en nuestro interior. Es tiempo de buscar a Cristo, encontrar a Cristo y de amar a Cristo. No tengas miedo de encontrarte vos, esta es una oportunidad para curarte. Capaz que no de esta bacteria, pero sí podés curarte de tus vicios. Encontrarte para encontrar a Jesús.



2) Los mandamientos: Amar es la clave, amando a Dios logro amar a mis hermanos y a mí mismo. El mandato no es una imposición sino más bien una convicción, porque quien ama a Dios hace lo que gusta al amado. No tengas miedo de enamorarte de Dios y de luchar por lo que amas.



3) No estás lejos: ¡Vamos! Lucha y seguí, todo esto ya va a pasar. Sé prudente y cuidémonos. Esto es, gestos de amor. No decaigas y no te desesperes, con calma y ánimo. No estamos solos y tu ángel custodio está atento. Hoy hagamos un lindo gesto de comunidad: trata de quedarte en casa. Con esto ya nos mostrás que nos querés y nos cuidas. Pero una más: si te quedas, con una sonrisa, por fa. Tendremos misa todos los días a las 11hs. a.m. Entra a la página de Facebook «Padre Luis Zazano» y en las redes sociales de Misioneros Digitales Católicos o MDC.