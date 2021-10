EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos (10,46-52):

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.»

Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí.»

Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.»

Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?»

El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.»

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

_Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Marcos 10, 46-52:

🌾Levántate, Él te llama.

1) De camino:

Jesús es caminante, no se queda quieto. Va a Jericó, un lugar donde la gente es creyente pero difícil, cerrada. Hoy tenemos muchos Jericó con patas y debemos caminar hacia ellos, estar con esos Jericó a quienes debemos anunciar el amor de Dios, anunciarles que hay vida eterna. Vos y yo tenemos que ser caminantes de la vida, no podemos ser personas estáticas, debemos seguir y caminar. No podemos parar, porque hay gente que nos necesita.

2) El ciego:

Vemos a un hombre excluído de la sociedad, distanciado, que incluso lo distancian de Dios. No lo dejan expresar. Hoy tenemos muchos Bartimeos que, aparte de no poder ver, se los excluye, y en eso no nos escapamos ni vos ni yo. Cuántas veces somos esos que decimos «mira quién vino a la iglesia» o «qué se cree este» o «mmm este se hace el buenito». ¿A cuántos distanciamos de Dios?, incluso cuando lo buscan. Hoy no aflojes. Hay hermanos que están a la orilla del camino, no encuentran sentido al caminar.

3) Levántate:

Hoy Jesús quiere obrar en vos ¡que veas! Que entiendas la vida y que la camines. Que tu fe sea ese ánimo para seguir luchando y seguir adelante a pesar de todo. No tengas miedo de seguir y de luchar porque Jesús quiere que te levantes y que tengas ánimo aun cuando estamos golpeados y cansados. Que en este domingo puedas recordar que no podés darte por vencido. Tenés que ver y caminar.