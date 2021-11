EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas (15,1-10):

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ése acoge a los pecadores y come con ellos.»

Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: «¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido.» Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: «¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había perdido.» Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 15, 1-10:

🌾 Buscar y no esperar.

1) Sobre sus hombros:

Me encanta esa imagen de ver a la oveja que vos y yo tenemos que tener. La oveja, con el temor, se pone dura y no puede caminar, es por eso por lo que el pastor, para sacarla rápido del peligro, se la pone en el hombro. Es para sacarla del lugar del peligro y darle confianza y tranquilidad. Vos y yo estamos llamados a eso. Estar al lado de la persona que tiene en peligro su vida y su felicidad, y nada mejor que mostrarle confianza y tranquilidad. Esto nos corresponde a todos los cristianos. Deja de pedir el currículum antes: si es casado, soltero, divorciado en nueva unión. Anda y ayuda. Jesús no pregunta a la oveja antes de ayudarla cuál era su condición, sale a buscarla y va a sacarla del peligro. Es ponerte en tus hombros a ese hermano o hermana golpeada por la vida. Capaz que te sea duro, pero es real.

2) Cuenta a sus amigos:

Porque somos comunidad, somos familia. Lo cuenta no por vanidad, para decir «miren qué genio que soy que encontré esto». No, es porque había preocupación e interés. Nosotros somos comunidad y debemos compartir la vida y trabajar juntos para ayudar a la gente. No tan solo desde una ayuda social, sino también y fundamentalmente, espiritual. Nosotros no somos asistentes sociales, somos cristianos. De las 100 almas nos importan las 100. Que nos vean más unidos que reunidos, que nos vean hablando más de Dios, que de acciones sociales; que nos vean enamorados de Dios y no tan fanatizados de Dios. Seamos cristianos normales con sentido común.

3) Alegría:

Es lo que estamos llamados a vivir: la alegría y el entusiasmo. Alegrarnos cuando la gente cambia la forma de mirar en esta vida. Cuando descubre lo que verdaderamente es Cristo, la alegría de ver personas a quienes le cambia la vida cuando descubren a Jesús. Esa alegría de ver que podemos hacer mucho bien con simplemente escuchar al otro y sanar con un abrazo simple y profundo. La alegría de saber que el otro encontró nuevamente el rumbo de su vida.