EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas (16,1-8):

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: «¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador.» Entonces el administrador se puso a pensar: «¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan.» Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: «¿Cuánto le debes a mi amo?» El hombre respondió: «Cien barriles de aceite.» El administrador le dijo: «Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta.» Luego preguntó al siguiente: «Y tú, ¿cuánto debes?» Éste respondió: «Cien sacos de trigo.» El administrador le dijo: «Toma tu recibo y haz otro por ochenta.» El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz».

_Palabra del Señor

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 16, 1-8.

🌾Administrar la vida.

1) Malgastar:

La vida es el billete más valioso que Dios nos da. Pero hay veces que a tu vida la malgastas, para administrar tu vida todo exceso es malo. Entonces cuando caes en dedicarle más tiempo al trabajo que a la familia, está mal; o cuando le metes más a la fiesta que a las responsabilidades, también está mal. Es necesario buscar siempre el punto medio de las cosas. Como diría San Agustín: «mantén el orden y el orden te mantendrá a ti».

2) ¿Qué voy a hacer?:

Es la pregunta que todos nos hacemos cuando sentimos que se nos corta todo. No sabemos a dónde ir. Hoy Jesús te propone que veas y descubras qué es lo que vos podés hacer en este mundo. Descubrir tu caminar y tu lucha. Pero también saber para qué sos bueno, ¿cuál es tu talento? Seguro que tenés uno…

3) Astucia:

¡Cuán importante es tratar bien a los demás y saber que en algún momento necesitaré del otro! Acordate que la vida es como una tortilla, el que está arriba luego pasa abajo. Siempre pienso en esto cuando voy a pagar las cuentas o tengo que ir al banco y uno ve a veces ese trato medio altanero y digo dentro mío: ¿Cuánto tiempo tendrá este cargo? ¿Se olvidó que es igual a mí? En fin, acordate que todos estamos en el mismo camino y no te olvides que capaz que hoy sos la locomotora, pero en cualquier momento pasas al último vagón. Así que trata de ser cortés siempre, por lo menos inténtalo hoy.