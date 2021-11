🌾EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Lucas (17,11-19):

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.»

Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes.»

Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano.

Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?»

Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 17, 11-19:

🌾Dar gracias.

1) Jesús pasaba:

Me quiero quedar con esta imagen del Jesús caminante, del Jesús callejero. Hoy tenemos que ser esos Jesús que salen, que buscan, que recorren; que no se quedan esperando al que necesita. Salen y ven la necesidad. Esta actitud de Jesús me interroga ¿estoy encerrado esperando o salgo? ¿veo la necesidad del otro o sigo en lo mío? Salí y date cuenta que hay otra realidad distinta a la tuya, no todo el mundo gira alrededor tuyo.

2) Purificados:

Cuántas veces nuestras miserias nos llevan a enfermarnos y a sentirnos impuros. Puede que hoy tu enfermedad pase por aquello que no aceptas, no asumís o no te perdonas.

¿Hoy qué es lo que te enferma?, ¿hoy qué es lo que no te permite disfrutar de la vida y te hace “pesadear” la vida? Presentate hoy ante Él.

3) Volvió:

Volvé a Dios y dale gracias. Él sana y libera. Volvé a Él. Estoy seguro de que hay algo de vos que le tenés que agradecer. ¡Agradece! Porque en esta vida algo lindo hiciste y disfrutaste, ¿qué cosa le querés agradecer hoy?