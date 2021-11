EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas (17,26-37):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre: comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca; entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían; pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas; si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá; y el que la pierda la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama: a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán; estarán dos moliendo juntas: a una se la llevarán y a la otra la dejarán.»

Ellos le preguntaron: «¿Dónde, Señor?»

Él contestó: «Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

🌾 Como en tiempos.

1) Tiempos:

Vos sabes que en la vida todo tiene su tiempo y cada cosa su momento. Esto es lo que vos debes tener en claro, en esta vida tenés tiempos y momentos. Es por ello que debes aprender a discernir y fijarte bien las circunstancias y momentos. En tu relación con Dios igual, fíjate que para todo hay un momento.

2) La situación:

Ya Jesús nos empieza a hablar en tinte apocalíptico y es aquí donde también te invita a que busques a ese hermano que capaz que no ha conocido aún a Dios o que pasa momentos de crisis y no sabe cómo asumirlo o enfrentarlo. No decaigas en esto y ten fuerza para seguir adelante. Acordate que nadie está llamado a salvarse solo.

3) El fin:

Nadie sabe el fin, pero todos sabemos que la hermana muerte algún día golpeará nuestra puerta y es allí donde daremos un cierre a una etapa e inicio a algo nuevo.