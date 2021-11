EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Juan 18,33b-37

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?»

Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?»

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?»

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.»

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Juan 18, 33b-37:

🌾Jesús es Rey.

1) Tú eres Rey:

El rey en la época de la edad media no tan solo marcaba la autoridad, sino también la unidad del pueblo. Es por ello que te propongo que hoy pidamos a Jesús, nuestro Rey, por nuestra unidad, la unidad de los creyentes, el trabajar juntos por la misma causa que es buscar el bien para todos. Cuánto nos duele ver cómo entre nosotros nos lastimamos y destruimos. JESÚS, REY NUESTRO ¡ÚNENOS!

2) Fiesta:

Es un día de fiesta y el Papa Pio XI lo instituyó, marcando que Jesús es el dueño de tu vida y de la mía. No dejes de luchar por tu vida y no tengas miedo a vivir. Jesús es vida y paz y su reinado es eso, pero te invita a vivirlo para que ayudes a que otros lo vivan.

3) Fin:

Nuestro año litúrgico llega a su fin, el próximo domingo iniciamos el Adviento, tiempo de preparación a la Navidad. Empezaremos a escuchar en las lecturas sobre la segunda venida de Jesús. Es por ello que te invito a que empieces a hacer un balance de este año y mires tu alma cómo está hoy. ¿Vas en camino a ser feliz?